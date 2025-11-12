Fenecon 2025 começa nesta quinta em Conceição do Castelo

A partir desta quinta-feira (13), Conceição do Castelo se transforma no grande centro de negócios, cultura e agroturismo das montanhas capixabas. A 4ª edição da Fenecon — Feira de Negócios de Conceição do Castelo — será realizada até domingo (16), no Parque de Exposições e Eventos Sanfonão, com entrada gratuita e mais de 150 expositores confirmados.

Com foco no fortalecimento do empreendedorismo regional, a feira reunirá pequenas e grandes empresas, além de oferecer uma programação diversificada, que inclui shows, gastronomia, exposições, palestras e painéis temáticos sobre inovação, turismo rural e tecnologia no campo.

A abertura oficial contará com apresentação cultural do Grupo Folia de Reis e shows de Rhenzo Colodetti, cover de Michael Jackson, e Ney Carvalho. Nos dias seguintes, o público poderá curtir apresentações de Leo Lima, Marcos e Willian, Priscila Ribeiro, Lucas Alves e a participação especial da Escola de Samba MUG.

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Conceição do Castelo (Acicc), Flavio Augusto Cola Rocha, a feira vai muito além da exposição de produtos e serviços. “A Fenecon é uma experiência completa, que une cultura, inovação, turismo e negócios. É um espaço de conexão entre quem produz, quem empreende e quem consome, valorizando o que o interior capixaba tem de melhor”, destacou.

Durante os quatro dias de evento, os visitantes também poderão participar de rodadas de negócios, aulas-show gastronômicas e atividades de turismo de experiência, como fazendinha, trilhas ecológicas, voo de balão e passeios pela natureza. A chegada dos tropeiros, no sábado (15), promete ser um dos momentos mais aguardados da feira, resgatando uma tradição histórica da região.

Além de fortalecer a economia local, a Fenecon reforça o papel de Conceição do Castelo como polo de agroturismo e inovação no Espírito Santo. O evento é uma realização da Acicc, com apoio da Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Sebrae, Aderes, Sicoob, Serrana Coop e Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau.