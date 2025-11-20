Feriado com cultura e arte: oficina de caxixi acontece em Vitória
O caxixi é usado na capoeira e em diversas manifestações da música popular.
A Fundação Projeto Tamar, em Vitória, promove nesta quinta-feira (20) uma oficina gratuita de confecção de caxixis, instrumento tradicional que acompanha o berimbau. A atividade, conduzida pelo Mestre Beiçola, será realizada das 14h às 16h no Centro de Visitantes, na Praça do Papa, na Enseada do Suá.
Assim, voltado para crianças de seis a 12 anos, o encontro integra o conjunto de ações educativas previstas no projeto de Modernização Museológica do Museu Aberto das Tartarugas Marinhas.
Nesse sentido, a iniciativa tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), coordenada pela Secretaria da Cultura (Secult), com patrocínio da ArcelorMittal Tubarão. A participação na oficina é gratuita, mas o acesso ao Centro de Visitantes exige ingresso de R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia).
Cultura afro-brasileira em destaque
O caxixi, instrumento artesanal feito com palha trançada e base de cabaça, é usado na capoeira e em diversas manifestações da música popular. O som ritmado vem das pequenas sementes colocadas no interior do objeto. Além da musicalidade, o caxixi representa saberes tradicionais e preserva elementos da cultura afro-brasileira.
Os participantes terão contato com esse universo por meio do Mestre Beiçola, nome artístico de Aldecir Nunes de Alvarenga, capoeirista e artesão reconhecido, fundador da Associação de Capoeira Cultura e Folclore Metodoartes.
Ações educativas e sensibilização ambiental
A coordenadora da Fundação Projeto Tamar Vitória, Denise Rieth, afirma que as ações culturais reforçam o compromisso do museu com a formação de novos públicos.
“Sensibilização ambiental, cultura e música caminham juntas na construção de valores. A oficina de caxixis valoriza o artesanato e a cultura afro-brasileira nesta data tão simbólica, o Dia Nacional da Consciência Negra”, ressalta.
A programação especial segue até domingo, com atividades que aproximam o público do universo das tartarugas marinhas.
PROGRAMAÇÃO DO FERIADO – PROJETO TAMAR VITÓRIA
Data: 20 a 23 de novembro
Horário: 10h às 17h
Atividades fixas:
• 16h – Alimentação das tartarugas
Quinta-feira (20/11)
• 14h às 16h – Oficina de Confecção de Caxixi, com Mestre Beiçola
• 14h – Salada de Frutas (enriquecimento ambiental)
Quinta, sexta e domingo
• 10h às 15h – Visita orientada com monitor
Sábado (22/11)
• 11h – Horta da Tartaruga
• 14h – Oficina “Pinte e Monte seu Aquário do Fundo do Mar”
• 15h – Visita orientada
Domingo (23/11)
• 11h – Hora do gelo (enriquecimento ambiental)
Sábado e domingo
• 16h – Alimentação Interativa (vagas limitadas)
Local: Fundação Projeto Tamar Vitória – Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A, Enseada do Suá
Inscrições: gratuitas, mediante compra do ingresso do Centro de Visitantes
Ingressos: R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)
Mais informações: disponível no site oficial (link fornecido pela organização)
SOBRE A FUNDAÇÃO PROJETO TAMAR
A Fundação Projeto Tamar atua desde a década de 1980 na conservação das cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil.
O trabalho reúne pesquisa, manejo, proteção, educação ambiental e geração de renda para comunidades costeiras. A instituição é reconhecida internacionalmente como referência em conservação marinha.
Com informações do Governo do Espírito Santo