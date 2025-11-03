Feriados em novembro no ES: confira as datas e programe-se

O mês de novembro reserva aos brasileiros três feriados nacionais, conforme o calendário oficial: Finados, celebrado em 2 de novembro (domingo); Proclamação da República, no dia 15 (sábado); e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro (quinta-feira).

Este último passou a integrar o rol de feriados nacionais em 2023, após aprovação do Congresso Nacional e sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em dezembro do mesmo ano.

O feriado da Consciência Negra homenageia Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência contra a escravidão e defensor da liberdade. A data, que antes era reconhecida apenas em alguns estados e municípios, ganhou caráter nacional como forma de reforçar o debate sobre igualdade racial e valorização da cultura afro-brasileira.

Como o feriado cairá em uma quinta-feira, muitos estados e prefeituras devem decretar ponto facultativo na sexta-feira (21), criando um fim de semana prolongado. Entre os estados que devem aderir à medida estão Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O período é considerado uma boa oportunidade para o setor de turismo e comércio, que costuma registrar aumento na movimentação de viajantes e consumidores.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), os feriados prolongados de fim de ano costumam impulsionar a economia, especialmente em hotéis, restaurantes, bares e rodoviárias.

Nos órgãos públicos federais, o expediente na sexta-feira (21) deverá ser facultativo, mas serviços essenciais, como saúde, segurança e transporte, funcionarão normalmente. Já no comércio e nas indústrias, o funcionamento dependerá de acordos coletivos e convenções trabalhistas firmadas em cada categoria.