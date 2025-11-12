Sérgio Meneguelli é citado pelo MPES em apuração de fraude na Ales

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apontou o envolvimento do deputado estadual e pré-candidato ao Senado, Sérgio Meneguelli, em um caso de apropriação indevida de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) no ano de 2000, quando ele ainda exercia o cargo de vereador em Colatina. As informações constam em documentos elaborados pelo Grupo Especial de Trabalho Investigativo (Geti) e divulgadas pelo portal ES Hoje.

De acordo com o MPES, a denúncia teve como base um relatório final da Receita Federal que identificou prejuízo de R$ 26,7 milhões aos cofres da Ales. O documento descreve liberações irregulares de cheques e outras movimentações financeiras consideradas fraudulentas. Entre os citados estão o então presidente da Casa, José Carlos Gratz, e o servidor André Luiz Cruz Nogueira, além de outros beneficiários.

Os autos indicam que Sérgio Meneguelli teria recebido R$ 5 mil em maio de 2000, por meio de cheque emitido pela Assembleia e assinado por Gratz e Nogueira. O valor foi depositado em sua conta pessoal na Caixa Econômica Federal. O processo administrativo que originou a operação está registrado sob o número 001074-6 e tinha como requerente a entidade “Damas de Caridade de Colatina”, com data de emissão de 17 de maio de 2000.

Sérgio Meneguelli apontado pelo MPES

O relatório do MPES afirma que o valor, apresentado como doação institucional, foi desviado para fins particulares. Além de Meneguelli, também foram denunciados José Carlos Gratz, André Luiz Cruz Nogueira, Aerton Vieira dos Santos, Jorge Cardozo Bechara e Ângela Bezerra Bechara.

A denúncia do Ministério Público caracteriza as ações como apropriação indevida de recursos públicos, com uso de cheques oficiais de forma fraudulenta. Após um conflito de competência julgado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), sob relatoria do desembargador Sérgio Bizzotto P. de Mendonça, o processo foi redistribuído à 8ª Vara Criminal de Vitória.

Até o momento, Sérgio Meneguelli não se manifestou publicamente sobre o conteúdo dos documentos apresentados pelo MPES.

Com informações do portal ES Hoje.