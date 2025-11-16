Festa da Consciência Negra terá seminário e shows em Presidente Kennedy
A Festa da Consciência Negra é um convite aberto à comunidade para viver, celebrar e refletir sobre a história e os laços que moldam a construção social do município.
A Prefeitura de Presidente Kennedy anunciou a programação completa da XII Festa da Consciência Negra, que acontece entre os dias 15 e 23 de novembro. O evento reúne momentos de formação, atividades culturais, rodas de conversa, apresentações artísticas e shows que valorizam a história, a identidade e a resistência do povo negro no município.
Seminário voltado a educadores e lideranças
A programação do dia 20, em Boa Esperança, começa às 8h com credenciamento e café cultural. Em seguida, ocorre a abertura solene com apresentação de jongo. Às 9h, a convidada Patrícia Rufino conduz uma das palestras do seminário. Na sequência, às 9h30, o palestrante Mário César Moreira assume a mesa.
Ainda na manhã do dia 20, às 10h, os participantes seguem para o estudo de eixos temáticos, que encerram o seminário. Serão abordados os temas: “Que território é esse?”, “Educar é aquilombar na pedagogia”, “Política de educação escolar quilombola” e “Quais são os desafios da educação quilombola?”
Às 11h30, haverá almoço com venda no local e apresentação de capoeira. Os trabalhos recomeçam às 12h30, e às 13h30 ocorre a apresentação dos estudos e a leitura da carta final. O encerramento está previsto para 14h30.
Programação cultural e shows
Entre os dias 21 e 23, Boa Esperança recebe as atrações culturais e musicais do evento. Na sexta-feira (21), a partir das 19h30, acontece a coreografia Beleza Negra. Às 21h, a dupla Gabriel e Edivando sobe ao palco, seguida pelo cantor Fabrício do Forró, às 23h.
No sábado (22), a partir das 20h, ocorre o Desfile Beleza Negra. Às 21h30, o grupo Garotos Tradição se apresenta, seguido pelo show da banda Agitaê, às 23h.
A programação encerra no domingo (23). Ao meio-dia, haverá um momento especial dedicado às crianças. Às 13h, o palco recebe o show da banda Projeto Feijoada.
Celebração da identidade e da resistência
