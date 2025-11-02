Festa termina com um morto e 40 hospitalizados após rajadas de vento

Uma pessoa morreu e 40 ficaram hospitalizadas após a queda de uma estrutura metálica durante uma festa universitária, na madrugada deste domingo (2), em Regente Feijó, no interior de São Paulo.

De acordo com informações do Portal Metrópoles, fortes rajadas de vento atingiram o evento que acontecia no Aeropark Clube de Voo Desportivo, às margens da Rodovia Raposo Tavares.

A vítima fatal é um homem de 47 anos, que foi atingido por um galho de árvore e sofreu traumatismo craniano. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil Estadual (CGE), as rajadas de vento chegaram a aproximadamente 95 km/h, provocando o desabamento parcial da estrutura montada para a festa do curso de medicina. O impacto causou pânico entre os participantes e deixou dezenas de feridos.

As 40 vítimas hospitalizadas foram encaminhadas para o Hospital Regional e para a Santa Casa de Presidente Prudente. Três permanecem internadas, em observação, e as demais sofreram ferimentos leves e já receberam alta médica.