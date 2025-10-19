Rajadas de vento: shows em Marataízes são adiados por recomendação da Defesa Civil

A Prefeitura de Marataízes informou, na tarde deste domingo (19), que os shows de Vinícius Fragozo e da dupla Bruno & Barretto, que encerrariam a programação festiva do município, foram adiados por recomendação da Defesa Civil.

A decisão foi tomada após a identificação de fortes rajadas de vento que colocam em risco a estrutura montada para o evento, com possibilidade de desabamento.

Segundo o comunicado oficial, a medida tem como objetivo garantir a segurança do público, artistas e equipes envolvidas.

“A segurança da população está em primeiro lugar”, destacou a administração municipal em nota.

A Prefeitura de Marataízes informou ainda que novas datas serão anunciadas em breve, assim que houver condições climáticas adequadas para a realização dos shows.

O evento fazia parte da programação especial do último dia da festa de emancipação de Marataízes.