Fim de semana violento no ES: ataque a tiros deixa dois mortos

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga um ataque a tiros que ocorreu na madrugada deste domingo (2), em Vitória, e resultou na morte de dois jovens, ambos de 18 anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O fato ocorreu no bairro Redenção. Segundo a Polícia Militar, dois homens passaram pelo local a bordo de uma motocicleta e atirou contra as vítimas.

Leia também: Dois mortos e um adolescente baleado em ataque na Serra

Não há informações sobre a motivação do ataque nem em relação a identidade dos suspeitos.