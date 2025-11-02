Segurança

Fim de semana violento no ES: ataque a tiros deixa dois mortos

Aiming gun

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga um ataque a tiros que ocorreu na madrugada deste domingo (2), em Vitória, e resultou na morte de dois jovens, ambos de 18 anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O fato ocorreu no bairro Redenção. Segundo a Polícia Militar, dois homens passaram pelo local a bordo de uma motocicleta e atirou contra as vítimas.

Leia também: Dois mortos e um adolescente baleado em ataque na Serra

Não há informações sobre a motivação do ataque nem em relação a identidade dos suspeitos.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Espírito SantoSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por