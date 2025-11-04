Segurança

Fogo atinge escritório de ex-vice-prefeito em Cachoeiro

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com o ex-vice-prefeito Jonas Nogueira, mas até o momento não obteve retorno.

Giroflex - Corpo em Apiacá - Ceia de Natal em Muqui - Br-101 - pai mata filha em Cariacica
Foto: Reprodução | Internet

Um incêndio atingiu um escritório localizado no centro de Cachoeiro de Itapemirim durante a madrugada desta terça-feira (4). Segundo informações, o imóvel fica anexo ao prédio onde reside o ex-vice-prefeito Jonas Nogueira.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As chamas se concentraram no escritório, mas a fumaça e o calor se espalharam rapidamente, causando danos a equipamentos como ar-condicionado, móveis, tablet, notebook, impressora e computador.

Leia também: VÍDEO | Incêndio destrói parte de apartamento em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo antes que ele se alastrasse para outras áreas do prédio. A corporação informou que, até o momento, não foi possível identificar a origem do incêndio.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com o ex-vice-prefeito Jonas Nogueira, mas até o momento não obteve retorno.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimCorpo de BombeirosIncêndio

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por