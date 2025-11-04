Fogo atinge escritório de ex-vice-prefeito em Cachoeiro

Um incêndio atingiu um escritório localizado no centro de Cachoeiro de Itapemirim durante a madrugada desta terça-feira (4). Segundo informações, o imóvel fica anexo ao prédio onde reside o ex-vice-prefeito Jonas Nogueira.

As chamas se concentraram no escritório, mas a fumaça e o calor se espalharam rapidamente, causando danos a equipamentos como ar-condicionado, móveis, tablet, notebook, impressora e computador.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo antes que ele se alastrasse para outras áreas do prédio. A corporação informou que, até o momento, não foi possível identificar a origem do incêndio.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com o ex-vice-prefeito Jonas Nogueira, mas até o momento não obteve retorno.