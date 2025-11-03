Segurança

VÍDEO | Incêndio destrói parte de apartamento em Cachoeiro

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas para atender a ocorrência.

Foto: Divulgação | GCM de Cachoeiro

Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (3). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas para atender a ocorrência.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio se concentrou em um dos quartos na cama, cabeceira, forro de gesso, ventilador e outros objetos pessoais. Os outros cômodos foram afetados apenas pela fumaça. Além disso, parte da tubulação de água do forro se rompeu devido à alta temperatura, deixando o piso alagado.

O proprietário, que mora sozinho, contou aos bombeiros que estava fora de casa no momento do ocorrido e disse não saber o que provocou o incêndio.

Para garantir a segurança do local, os bombeiros desligaram o fornecimento de água e orientaram o morador a solicitar a vistoria de um eletricista antes de restabelecer a energia elétrica do imóvel.

Vídeo: Divulgação | GCM de Cachoeiro

