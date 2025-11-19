Formatura do Tiro de Guerra marca encerramento do ano de instrução em Alegre

O Tiro de Guerra 01-005 realizou, no dia 18 de novembro de 2025, a Formatura de Licenciamento e o Encerramento do Ano de Instrução no Ginásio Municipal Victor Emanuel Alcuri, em Alegre. A cerimônia concluiu oficialmente as atividades de 2025 e reuniu autoridades civis e militares, familiares e amigos dos Atiradores.

Durante o evento, os Monitores promovidos à graduação de Cabos Reservistas de 2ª Classe receberam seus certificados. Também ocorreu a entrega dos certificados de conclusão do ano de instrução aos Atiradores da Turma de 2025, além da entrega de certificados de destaque aos jovens que se sobressaíram pela disciplina, dedicação e desempenho ao longo do ciclo de formação.

A solenidade prestou homenagem ao Coronel Anselmo Lima, que recebeu a honra de dar nome à Turma de Atiradores de 2025. A escolha reconhece sua trajetória e a contribuição prestada ao Exército Brasileiro.

A formatura foi conduzida pelo 1º Sargento Marcio Reis Saraiva, Chefe da Instrução do TG 01-005. O evento contou ainda com a presença do prefeito Nirrô Emerick; do Major Rômulo, Subcomandante do 3º BPE; do Subtenente Fernandes, Chefe da Instrução do TG 01-013 de Guaçuí; do presidente da Câmara Municipal, Willian Bestete; além de outras autoridades, convidados e familiares.

A celebração marcou o encerramento de mais uma etapa na formação militar e cidadã da juventude alegrense, reforçando valores de responsabilidade, disciplina e compromisso com o país.