França suspende acesso online da Shein; entenda

O governo da França anunciou nesta quarta-feira, 05, que iniciou um procedimento para suspender o acesso à plataforma online da Shein até que a empresa prove que seu conteúdo está em conformidade com a lei francesa, após uma controvérsia sobre bonecas sexuais com características infantis que foram encontradas listadas no site da gigante da moda.

A decisão ocorreu no mesmo dia em que a Shein abriu sua primeira loja permanente em Paris, dentro de uma das lojas de departamento mais icônicas da cidade.

A abertura atraiu multidões de compradores, bem como manifestantes no BHV Marais, incluindo um pequeno grupo com cartazes anti-Shein que interromperam brevemente o dia de abertura antes de serem escoltados para fora pela segurança.

Em resposta, a Shein se comprometeu a trabalhar com as autoridades francesas para “abordar quaisquer preocupações rapidamente, como sempre fizemos, e estamos buscando diálogo com as autoridades e órgãos governamentais sobre esta questão”.

