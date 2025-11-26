Fungo brasileiro produz substância tão potente quanto herbicidas industriais

Um fungo microscópico que vive escondido dentro de plantas pode ajudar a criar novos defensivos agrícolas mais seguros e sustentáveis. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Embrapa Meio Ambiente e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) após analisarem um fungo retirado de uma planta medicinal do gênero Piper, comum em regiões tropicais.

