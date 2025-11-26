Governo anuncia R$ 6,7 milhões para fortalecer Carnaval capixaba de 2026

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta terça-feira (25) o repasse de R$ 6,7 milhões para o fortalecimento do Carnaval capixaba 2026. O vice-governador Ricardo Ferraço participou da agenda, que marca uma ampliação significativa no apoio às escolas de samba e na preparação dos desfiles no Sambão do Povo.

Segundo Casagrande, a antecipação dos recursos atende a um pedido antigo das agremiações. “Pela primeira vez, garantimos que as escolas recebam os valores com antecedência, permitindo comprar materiais e organizar suas estruturas com mais planejamento. Em 2019, o investimento mal passava de um milhão. Hoje chegamos perto de R$ 7 milhões e reforçamos que o Carnaval é de todos, sem partido político”, destacou o governador.

Entretanto, durante o encontro no Cais das Artes, em Vitória, a Secretaria da Cultura (Secult) assinou um Termo de Fomento com a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE). O documento oficializa o repasse de R$ 1,4 milhão para oficinas de capacitação e apoio direto às 19 escolas ligadas à entidade.

Além disso, o pacote financeiro reúne R$ 2 milhões em patrocínio do Banestes e R$ 3,305 milhões provenientes de emendas parlamentares, somando os R$ 6,7 milhões destinados à festa.

Economia criativa

Contudo, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, reforçou o impacto do investimento. “Ao aplicar recursos do Tesouro, o Governo fortalece o Carnaval e amplia a cadeia produtiva da economia criativa. É uma engrenagem que envolve música, artesanato, moda, cenografia e produção cultural, gerando renda em diversos territórios”, afirmou.

Dessa forma, com o novo aporte, o Governo reafirma o compromisso com a cultura popular e com o crescimento das escolas de samba. Os desfiles no Sambão do Povo ocorrerão nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2026, reunindo as dez agremiações do Grupo Especial.

Com informações do Governo do Espírito Santo.