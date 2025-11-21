Governo do ES acelera construção de barragens em cinco cidades

O Governo do Estado segue ampliando o Programa Estadual de Barragens Públicas. De acordo com a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), cinco obras estão em execução nos municípios capixabas: uma concluída, uma em fase final e três em andamento.

A Barragem Ribeirão Floresta, localizada em Burarama, Cachoeiro de Itapemirim, foi finalizada em outubro. O investimento de R$ 1,8 milhão resultou em um reservatório com capacidade de 25,6 mil m³ e área alagada de 1,44 hectare. A estrutura aguarda o enchimento para ser oficialmente inaugurada.

Os municípios

A Barragem São Dalmácio, em São Roque do Canaã, está na etapa final de execução, realizada em convênio com o município. Com investimento de R$ 8,2 milhões, a obra terá capacidade de 183,4 mil m³ e área alagada de 12,23 hectares. A entrega está prevista para dezembro.

Em Aracruz, a construção da Barragem do Rio Piraqueaçu avança. O investimento é de R$ 38,2 milhões em uma estrutura de concreto armado, com capacidade de 1,02 milhão de m³ e área alagada de 29,21 hectares. A previsão de conclusão é para o primeiro trimestre de 2026.

No município de Mucurici, a Barragem de Itabaiana segue em construção. A obra recebe aporte de R$ 6 milhões e contará com capacidade de 723,6 mil m³ e área alagada de 19,1 hectares. A entrega está programada para março do próximo ano.

Já em João Neiva, a Barragem do Córrego Barce está no estágio inicial. O projeto, orçado em R$ 2,02 milhões, terá capacidade de 47,6 mil m³ e área alagada de 1,73 hectare. A previsão é de conclusão em abril de 2026.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, destacou a relevância das barragens para as regiões rurais.

“As estruturas são essenciais para garantir água, estabilidade produtiva e segurança hídrica às comunidades. Os investimentos atendem diretamente os agricultores e fortalecem a capacidade do Estado de enfrentar períodos de estiagem com planejamento”, afirma.

Com informações do Governo do Espírito Santo