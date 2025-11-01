Grave acidente entre ônibus e carreta deixa um morto e vários feridos no ES

Um grave acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado (1) na Rodovia Roberto Calmon, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A colisão envolveu um ônibus que transportava trabalhadores rurais e uma carreta.

De acordo com informações preliminares, o impacto foi violento e deixou vários feridos. Populares relataram que o motorista da carreta não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foram acionadas para prestar socorro às vítimas.

Não há informações oficiais sobre as causas do acidente. O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com os órgãos de segurança. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.