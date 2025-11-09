Homem é detido por disparar arma e dirigir embriagado no Sul do Espírito Santo

Um homem foi preso em flagrante no último sábado (8) após efetuar disparos de arma de fogo em via pública e dirigir sob efeito de álcool no centro de Divino de São Lourenço.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após diversas denúncias de moradores relatarem uma briga entre motoristas e tiros no centro da cidade. O condutor de um veículo teria se desentendido com outro motorista, chegando a agredi-lo fisicamente antes de efetuar o disparo. Em seguida, ele fugiu em direção ao município de Guaçuí.

Com base nas características do veículo, equipes da PM intensificaram o patrulhamento pela Rodovia ES-185 e conseguiram interceptar o automóvel. Durante a abordagem, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, além de resistir às ordens dos militares.

Dentro do carro, os policiais encontraram uma lata de cerveja aberta. O homem admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Em revista pessoal, os militares ainda localizaram um pino de cocaína parcialmente consumido.

Em diligências complementares, os policiais foram até a residência do suspeito, onde encontraram um revólver calibre .32, com quatro cartuchos, além de quatro munições calibre .38 intactas.

O homem foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de disparo de arma de fogo, embriaguez ao volante, lesão corporal, posse irregular de arma e porte de entorpecente.

Ele foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, junto com o material apreendido. O veículo foi removido para o pátio do Detran-ES.