Homem é esfaqueado e morre após discussão com mulher em Cachoeiro

Um homem de 60 anos morreu após ser atingido por um golpe de faca na última sexta-feira (7), no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de esfaqueamento e encontrou a vítima caída no chão, sendo socorrida por uma mulher que tentava conter o sangramento até a chegada do resgate. Testemunhas relataram que o homem foi ferido durante uma discussão com outra mulher, que fugiu logo após o crime.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Durante as buscas, os militares encontraram a suspeita em uma residência próxima ao local do crime. A faca usada na agressão foi apreendida e entregue à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, onde a mulher foi autuada em flagrante.

A Polícia Civil informou que a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.