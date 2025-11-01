Violência no ES: homem é assassinado enquanto conversava em rua
Equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) estiveram no local, isolaram a área e acionaram a Polícia Civil.
Um homem foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (31), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha.
Segundo informações da Guarda Municipal, a vítima conversava com uma pessoa na rua Vitória da Conquista quando foi atingida por pelo menos três disparos.
Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.