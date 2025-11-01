Segurança

Violência no ES: homem é assassinado enquanto conversava em rua

Equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) estiveram no local, isolaram a área e acionaram a Polícia Civil.

cápsula de bala no chão
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (31), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações da Guarda Municipal, a vítima conversava com uma pessoa na rua Vitória da Conquista quando foi atingida por pelo menos três disparos.

Leia também: Piúma: homem é condenado a 27 anos de prisão por assassinato de vereador

Equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) estiveram no local, isolaram a área e acionaram a Polícia Civil.

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Espírito SantoSegurançaVila Velha

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por