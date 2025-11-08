Segurança

Homem é preso após agredir companheira em Marataízes

O agressor foi levado para a Delegacia de Itapemirim, onde foi autuado por lesão corporal e ameaça

Giroflex
Foto: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira na manhã desta sexta-feira (7), em frente à Prefeitura de Marataízes.

A vítima, uma mulher de 63 anos, aguardava o transporte em um ponto de ônibus quando foi surpreendida pelo agressor, de 38 anos, com dois tapas no rosto.

Durante a agressão, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e interveio imediatamente. O suspeito foi abordado e desarmado, já que carregava uma faca na cintura. Segundo os policiais, o homem aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas e demonstrava comportamento violento. 

O agressor foi levado para a Delegacia de Itapemirim, onde foi autuado por lesão corporal e ameaça. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 

