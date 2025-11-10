Homem é preso em Guaçuí acusado de estuprar criança em Apiacá

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (10), um homem de 29 anos suspeito de estuprar uma criança na cidade de Apiacá, na região do Caparaó. A prisão aconteceu no bairro Horto Florestal, em Guaçuí, após cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações da Delegacia de Guaçuí, a ordem judicial foi expedida na última quinta-feira (7). A Delegacia de Apiacá entrou em contato com o setor de Inteligência da unidade de Guaçuí, que passou a monitorar o suspeito.

Leia também: PM apreende 31 frascos de lança-perfume próximos a igreja em Guaçuí

Os policiais civis montaram uma campana e abordaram o homem no momento em que ele saía de casa para trabalhar como vigilante no centro da cidade. Ele não ofereceu resistência e foi detido.

Após ser levado à Delegacia de Guaçuí, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do Espírito Santo, onde permanecerá à disposição da Justiça.