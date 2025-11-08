Segurança

PM apreende 31 frascos de lança-perfume próximos a igreja em Guaçuí

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, onde o caso seguirá sob investigação. 

A Polícia Militar apreendeu 31 frascos de lança-perfume durante uma operação de patrulhamento realizada na noite desta sexta-feira (7), no bairro São Miguel, em Guaçuí.

De acordo com a corporação, a equipe da Ronda Ostensiva Regional (ROR) realizava patrulhamento pela Rua do Norte, próximo à igreja católica, quando avistou um adolescente de 17 anos em atitude suspeita. O jovem foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. 

Durante buscas nas proximidades, os policiais localizaram uma caixa de papelão escondida em uma área de vegetação, a cerca de 200 metros atrás da igreja. Dentro da caixa, estavam 31 frascos de lança-perfume, armazenados em tubos de vidro com válvula verde. Cada frasco possuía um adesivo com o desenho de uma fada e a inscrição “CV”, referência à facção criminosa Comando Vermelho. 

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, onde o caso seguirá sob investigação. 

