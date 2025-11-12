PF realiza operação contra pornografia infantil no Espírito Santo

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12), a oitava fase da Operação Adeona, em Vila Velha, com o objetivo de combater a divulgação de pornografia infantil na internet. A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações indicam que o suspeito, de 37 anos, armazenava e compartilhava cerca de 4,5 mil arquivos contendo imagens e vídeos de abusos sexuais contra crianças, a maioria com idades entre 5 e 10 anos.

Durante o cumprimento do mandado, os agentes apreenderam dois celulares, um notebook e um pen drive, todos com indícios de conter material de pornografia infantil. O homem é investigado pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tratam do compartilhamento e armazenamento desse tipo de conteúdo. As penas podem chegar a 10 anos de prisão, além de multa.

Segundo a PF, o nome “Adeona” faz referência à deusa da mitologia romana que guiava as crianças em seus primeiros passos fora de casa, simbolizando a proteção da infância, propósito central da operação.