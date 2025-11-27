Infraestrutura avança com uso de Revsol na Praia dos Cações

A Prefeitura de Marataízes iniciou, nesta semana, as obras com Revsol na Praia dos Cações, marcando o avanço de um projeto que moderniza a infraestrutura local. A intervenção representa o primeiro passo de um conjunto de melhorias que também alcançará as comunidades de Imburi, Brejo dos Patos e Canaã.

O Revsol, produto desenvolvido pela ArcelorMittal, oferece alta resistência e baixo impacto ambiental. Produzido a partir do reaproveitamento de resíduos siderúrgicos, o material já é aplicado em várias cidades brasileiras para estabilizar vias não pavimentadas. Assim, ele reduz poeira, melhora a trafegabilidade e diminui gastos futuros com manutenção.

Segundo a administração municipal, o projeto integra o plano de desenvolvimento urbano e busca aprimorar a mobilidade nas regiões atendidas. Dessa forma, a iniciativa fortalece o turismo e estimula a economia local, ampliando o acesso aos bairros e melhorando a rotina dos moradores.

Ao investir na aplicação do Revsol, a Prefeitura reforça o compromisso com soluções sustentáveis. A gestão destaca que a tecnologia proporciona mais eficiência às obras e contribui para elevar a qualidade de vida da população.

Com informações da Prefeitura de Marataízes.