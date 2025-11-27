Cidades

Infraestrutura avança com uso de Revsol na Praia dos Cações

Marataízes inicia nova etapa de intervenções com material ecológico e de alta durabilidade

Máquina compactadora trabalha em uma rua de terra em Marataízes, mostrando uma via cheia de obras e melhorias na comunidade da Praia dos Cações.
Foto: Divulgação | PMM

A Prefeitura de Marataízes iniciou, nesta semana, as obras com Revsol na Praia dos Cações, marcando o avanço de um projeto que moderniza a infraestrutura local. A intervenção representa o primeiro passo de um conjunto de melhorias que também alcançará as comunidades de Imburi, Brejo dos Patos e Canaã.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Revsol, produto desenvolvido pela ArcelorMittal, oferece alta resistência e baixo impacto ambiental. Produzido a partir do reaproveitamento de resíduos siderúrgicos, o material já é aplicado em várias cidades brasileiras para estabilizar vias não pavimentadas. Assim, ele reduz poeira, melhora a trafegabilidade e diminui gastos futuros com manutenção.

Leia também: Marataízes fortalece identidade local com projeto educacional

Segundo a administração municipal, o projeto integra o plano de desenvolvimento urbano e busca aprimorar a mobilidade nas regiões atendidas. Dessa forma, a iniciativa fortalece o turismo e estimula a economia local, ampliando o acesso aos bairros e melhorando a rotina dos moradores.

Ao investir na aplicação do Revsol, a Prefeitura reforça o compromisso com soluções sustentáveis. A gestão destaca que a tecnologia proporciona mais eficiência às obras e contribui para elevar a qualidade de vida da população.

Com informações da Prefeitura de Marataízes.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

MarataízesObras

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por