Inscrições para o concurso da Ales se encerram nesta sexta (21)

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) se encerram nesta sexta (21). Nesse sentido, o prazo para pagamento do Documento Único de Arrecadação (DUA) também foi estendido até segunda-feira (24). Assim, os interessados podem se inscrever no site do IBGP.

Taxas de inscrição

As taxas de inscrição variam conforme o cargo escolhido:

R$ 85 para o cargo de Agente de Polícia Legislativa

R$ 115 para o cargo de Analista Legislativo

R$ 220 para o cargo de Consultor Legislativo

Vagas e cargos disponíveis

O concurso oferece 35 vagas para preenchimento imediato, divididas em dois editais:

Consultor Legislativo: São 15 vagas de nível superior, com salário inicial de R$ 9.300,00 para carga horária de 30 horas semanais. As áreas são: Finanças Públicas, Controle Interno, Processo Legislativo, Bem-Estar dos Animais, Agricultura, Mobilidade Urbana, Saúde Pública, Infraestrutura e Logística, Educação, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Segurança Pública (uma vaga para cada área).

Analista Legislativo: São 5 vagas de nível superior, com salário de R$ 4.600,00 e carga horária de 30 horas semanais. Quatro vagas são para o grupo Contabilidade/Financeiro/Folha de Pagamento, e uma vaga para Secretaria Legislativa/Administrativa.

Agente de Polícia Legislativa: São 15 vagas de nível fundamental, com salário inicial de R$ 3.142,65 e exigência de CNH categoria B. As vagas são divididas entre ampla concorrência, candidatos negros, pessoas com deficiência e indígenas. O cargo também exige jornada de 30 horas semanais, com possibilidade de turnos diurnos, noturnos, finais de semana e feriados, conforme a necessidade do serviço.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas diretamente no site do IBGP. Para mais informações sobre os cargos, editais e formas de pagamento, consulte o site oficial do concurso.