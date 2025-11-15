Inscrições para Oficial Investigador da PCES terminam neste domingo (16)

As inscrições para concurso de Oficial Investigador de Polícia (OIP) da Polícia Civil do Espírito Santo termina neste domingo (16). A seleção é a maior já realizada pela instituição e oferece 1.052 vagas, além de cadastro de reserva.

Nesse sentido, o concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e integra o processo de modernização da segurança pública capixaba. Assim, o cargo tem subsídio inicial de R$ 8.539,00, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 800,00. No topo da carreira, a remuneração pode chegar a aproximadamente R$ 17 mil. A taxa de inscrição custa R$ 130,00.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, reforça que o concurso marca um momento histórico para a instituição.

“Esse é o maior concurso da história da Polícia Civil do Espírito Santo. Não há limite de idade para participar. É necessário possuir curso superior de bacharelado e carteira de habilitação na categoria B. Nossa expectativa é iniciar a formação dos novos policiais ainda em 2026”, afirmou.

Arruda destaca que o cargo foi estruturado para atender às exigências da investigação atual. “Queremos um policial dinâmico, com visão ampla e capacidade de atuar tanto no campo quanto em atividades analíticas e laboratoriais”, disse.

Das vagas ofertadas, 70% serão destinadas ao interior e 30% à Região Metropolitana, reforçando a estratégia de descentralizar o efetivo e ampliar a presença da PCES em todas as regiões.

O processo

O processo seletivo será dividido em seis etapas: prova objetiva, teste físico, exame de saúde, avaliação psicotécnica, investigação criminal e social, além do curso de formação da Acadepol.

O cargo foi criado pela Lei Complementar nº 1.093/2024, sancionada pelo governador Renato Casagrande, que unificou as funções de investigador, escrivão e agente.

O edital completo, com todas as regras e conteúdos cobrados, está disponível nos sites da Polícia Civil e do Ibade. Os interessados devem garantir a inscrição dentro do prazo e acompanhar as atualizações oficiais.