Instabilidade diminui, mas chuva pode atingir várias regiões do ES

Quarta-feira terá abertura de nuvens em parte do Estado.

Foto: Kimberlly Soares/Aqui Notícias

A instabilidade começa a perder intensidade nesta quarta-feira (25), porém o Espírito Santo ainda terá chuva em vários pontos ao longo do dia. Logo pela manhã, a metade sul capixaba registra pancadas rápidas, enquanto o período da tarde deve ter maior abertura de nuvens.

Por outro lado, a metade norte segue com muitas nuvens e chuva passageira em alguns momentos apesar da instabilidade.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, a quarta-feira será marcada por chuva rápida pela manhã. Em seguida, o tempo abre gradualmente ao longo do dia. As temperaturas variam entre 21 °C e 31 °C.

  • Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Região Sul

A Região Sul também terá chuva rápida no início da manhã e, posteriormente, abertura de nuvens durante o dia.

  • Áreas menos elevadas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.
  • Áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o cenário é semelhante: chuva rápida no começo do dia e tempo mais aberto durante a tarde.

  • Áreas menos elevadas: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.
  • Áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Região Norte

A Região Norte permanece com muitas nuvens. Além disso, há previsão de chuva em alguns momentos do dia. As temperaturas variam entre 20 °C e 30 °C.

Região Noroeste

No Noroeste, o tempo segue carregado e instável, com chuva intermitente ao longo do dia.

  • Áreas menos elevadas: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.
  • Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Região Nordeste

A Região Nordeste também terá muitas nuvens e chuva em horários variados. A temperatura oscila entre 21 °C e 29 °C.

As informações são do Incaper.

