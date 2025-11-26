Instabilidade perde força no ES, mas chuva atinge várias regiões nesta quarta (26)
Metade sul terá chuva no início do dia, enquanto o norte segue com muitas nuvens e precipitações em alguns momentos; veja previsão completa por região.
A previsão do tempo para esta quarta-feira (26) indica que instabilidade perde força, porém o Espírito Santo ainda deve registrar chuva em diferentes regiões.
Pela manhã, a metade sul capixaba terá precipitação rápida, enquanto a tarde deve trazer maior abertura de nuvens. Por outro lado, a metade norte continua com muitas nuvens e chance de chuva em momentos isolados.
Grande Vitória
A Grande Vitória começa o dia com chuva rápida, mas o tempo melhora ao longo das horas seguintes. As nuvens ainda predominam, mas o sol aparece entre aberturas.
- Temperatura mínima: 21 °C
- Temperatura máxima: 31 °C
- Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 31 °C
Região Sul
O Sul do estado também terá chuva rápida nas primeiras horas. Contudo, a tarde deve apresentar períodos de melhoria, com nuvens intercaladas por aberturas.
- Menos elevadas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C
- Áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C
Região Serrana
A Região Serrana segue o mesmo comportamento: chuva pela manhã e tempo mais firme no decorrer do dia.
- Menos elevadas: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C
- Áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C
Região Norte
No Norte, o cenário permanece mais carregado. A previsão indica muitas nuvens e chuva em alguns momentos.
- Temperatura mínima: 20 °C
- Temperatura máxima: 30 °C
Região Noroeste
A Região Noroeste também terá céu fechado e precipitações passageiras. Além disso, municípios mais altos registram temperaturas menores.
- Menos elevadas: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C
- Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C
Região Nordeste
O Nordeste capixaba mantém o padrão de muitas nuvens e chuva ocasional.
- Temperatura mínima: 21 °C
- Temperatura máxima: 29 °C
Com informações do INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – INCAPER (Incaper)