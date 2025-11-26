Instabilidade perde força no ES, mas chuva atinge várias regiões nesta quarta (26)

A previsão do tempo para esta quarta-feira (26) indica que instabilidade perde força, porém o Espírito Santo ainda deve registrar chuva em diferentes regiões.

Pela manhã, a metade sul capixaba terá precipitação rápida, enquanto a tarde deve trazer maior abertura de nuvens. Por outro lado, a metade norte continua com muitas nuvens e chance de chuva em momentos isolados.

Grande Vitória

A Grande Vitória começa o dia com chuva rápida, mas o tempo melhora ao longo das horas seguintes. As nuvens ainda predominam, mas o sol aparece entre aberturas.

Temperatura mínima: 21 °C

Temperatura máxima: 31 °C

Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 31 °C

Região Sul

O Sul do estado também terá chuva rápida nas primeiras horas. Contudo, a tarde deve apresentar períodos de melhoria, com nuvens intercaladas por aberturas.

Menos elevadas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C

Áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C

Região Serrana

A Região Serrana segue o mesmo comportamento: chuva pela manhã e tempo mais firme no decorrer do dia.

Menos elevadas: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C

Áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C

Região Norte

No Norte, o cenário permanece mais carregado. A previsão indica muitas nuvens e chuva em alguns momentos.

Temperatura mínima: 20 °C

Temperatura máxima: 30 °C

Região Noroeste

A Região Noroeste também terá céu fechado e precipitações passageiras. Além disso, municípios mais altos registram temperaturas menores.

Menos elevadas: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C

Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C

Região Nordeste

O Nordeste capixaba mantém o padrão de muitas nuvens e chuva ocasional.

Temperatura mínima: 21 °C

Temperatura máxima: 29 °C

Com informações do INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – INCAPER (Incaper)