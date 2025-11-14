Intenção de consumo cresce entre capixabas para vendas de fim de ano

O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, avaliou que as famílias capixabas demonstram maior segurança financeira e disposição para comprar neste fim de ano. A análise tem como base o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), que registrou estabilidade em outubro, com leve alta de 0,1% em relação a setembro, alcançando 104,6 pontos — resultado superior à média nacional, de 101,2 pontos.

De acordo com o levantamento do Connect Fecomércio-ES, produzido a partir dos dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o avanço foi mais expressivo entre consumidores com renda de até 10 salários mínimos. Esse grupo apresentou maior retomada do otimismo e ampliou a expectativa de consumo para o período que antecede datas como Black Friday e Natal.

O indicador “Momento para duráveis” teve destaque ao subir 2,9% no mês, revelando que mais famílias enxergam o período como propício para adquirir bens de maior valor, como eletrodomésticos e eletrônicos. Já a “Perspectiva de consumo” registrou crescimento de 1,14% entre os lares de menor renda, atingindo 120,7 pontos — patamar que indica intenção de compra superior à do último trimestre de 2024.

O 3º vice-presidente da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, afirmou que o varejo deve manter desempenho positivo até o fim de 2025, embora em ritmo moderado. Segundo ele, os consumidores seguem ativos, porém mais atentos ao planejamento financeiro. Bergamin destacou que a recuperação salarial e a estabilidade no emprego contribuem para sustentar o movimento no comércio.

Para Bergamin, o equilíbrio entre renda e custo de vida tem permitido ao setor se adaptar às exigências do cenário econômico. Ele avalia que o varejo capixaba demonstra resiliência e deve atravessar os próximos meses com ambiente favorável às vendas.