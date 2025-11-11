Itapemirim abre processo seletivo com vagas temporárias

A Prefeitura de Itapemirim abriu dois novos processos seletivos com vagas temporárias para diferentes setores da administração municipal. As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de Obras, Regional de Itaipava, Serviços Públicos e Transportes.

Assim, entre os cargos disponíveis estão auxiliar de limpeza pública, mecânico, eletricista, motorista, operador de máquinas, professor de educação física, técnico em TI e segurança do trabalho, maestro de banda, nutricionista e psicólogo.

As vagas são de ampla concorrência e também destinadas a pessoas com deficiência. As inscrições estarão abertas a partir do dia 12 de novembro, exclusivamente pelo site www.itapemirim.es.gov.br.

Os editais nº 0013 e nº 0014/2025 detalham as exigências, critérios de seleção e prazos de inscrição. A prefeitura reforça a importância de que os candidatos leiam atentamente as informações antes de se inscreverem.