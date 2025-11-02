Jovem é executado com disparos de espingarda calibre 12

Um homem foi assassinado a tiros em uma via próxima à Creche Municipal, no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia.

De acordo com informações do site Liberdade News, o fato ocorreu na última quinta-feira (31). A vítima conduzia uma motocicleta quando foi surpreendida por indivíduos não identificados.

Os suspeitos efetuaram diversos disparos de espingarda calibre 12, atingindo o condutor, que morreu ainda no local.

Não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).