Jovem é surpreendido e morto enquanto cortava cabelo

A Polícia Civil da Bahia investiga a morte de um jovem, de 21 anos, que foi assassinado dentro de uma barbearia no bairro Bandeirantes, em Itabela, na Bahia.

De acordo com informações do site Radar News, o fato ocorreu na última quarta-feira (29).

A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto cortava o cabelo. Segundo apurado, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta preta e atiraram diversas vezes contra o rapaz, atingindo-o na cabeça.

O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Até o momento, ninguém foi preso e o caso segue sob investigação.