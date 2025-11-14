Cultura

Jovens de Anchieta apresentam “Sonho de Liberdade”

sonho de liberdade anchieta
Foto: Divulgação/Secult

O Grupo de Teatro AFROCENAS faz sua estreia nesta segunda-feira (17), em Anchieta, com a apresentação do espetáculo Sonho de Liberdade. A montagem é formada por estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Coronel Gomes de Oliveira, sob a orientação da professora Adileusa Lemos.

A iniciativa é realizada com recursos dos editais do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura.

A peça propõe uma reflexão crítica sobre os impactos da diáspora africana na formação da sociedade brasileira e o apagamento intelectual de pessoas negras escravizadas. A narrativa percorre o caminho entre a África e o Brasil, destacando dor, resistência e memória.

A encenação utiliza linguagem gestual e performativa, com movimentos e composições corporais, além do uso da voz em formato de slam. O texto traz referências de Castro Alves e Martin Luther King. A trilha sonora inclui “O Berimbau”, de Nana Vasconcelos, e o samba-enredo “É Hoje!”, interpretado por Caetano Veloso.

Com entrada gratuita e intérprete de Libras, as apresentações têm o objetivo de ampliar o acesso e fortalecer a valorização da história e identidade afro-brasileira.

Ficha Técnica

  • Argumento e produção: Adileusa Lemos
  • Roteiro e direção: Marcelo Ferreira
  • Composição Slam: Fernando Lima
  • Fotos/Vídeo: Augusto Pimenta

Elenco

  • Elias David
  • João Vitor Lima
  • Fernando Lima
  • Henrique Santos
  • Rafaela Rosa
  • Maria Eduarda Silva
  • Júlio Cesar Soares
  • Débora Beraldo
  • Bruno Trentini
  • Adileusa Lemos

Serviço

Espetáculo Sonho de Liberdade

  • 17/11 (segunda-feira)
  • Local: EEEFM Coronel Gomes de Oliveira
  • Horários: 9h50 e 19h
  • 18/11 (terça-feira)
  • Local: EMEF Irmã Teresinha Godoy de Almeida
  • Horário: 8h30

Todas as sessões têm entrada franca e intérprete de Libras.

Com informações da Secretaria de Cultura do Espírito Santo

