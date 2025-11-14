Jovens de Anchieta apresentam “Sonho de Liberdade”

O Grupo de Teatro AFROCENAS faz sua estreia nesta segunda-feira (17), em Anchieta, com a apresentação do espetáculo Sonho de Liberdade. A montagem é formada por estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Coronel Gomes de Oliveira, sob a orientação da professora Adileusa Lemos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa é realizada com recursos dos editais do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura.

Leia também: Igreja Luterana de Domingos Martins passa por restauração

A peça propõe uma reflexão crítica sobre os impactos da diáspora africana na formação da sociedade brasileira e o apagamento intelectual de pessoas negras escravizadas. A narrativa percorre o caminho entre a África e o Brasil, destacando dor, resistência e memória.

A encenação utiliza linguagem gestual e performativa, com movimentos e composições corporais, além do uso da voz em formato de slam. O texto traz referências de Castro Alves e Martin Luther King. A trilha sonora inclui “O Berimbau”, de Nana Vasconcelos, e o samba-enredo “É Hoje!”, interpretado por Caetano Veloso.

Com entrada gratuita e intérprete de Libras, as apresentações têm o objetivo de ampliar o acesso e fortalecer a valorização da história e identidade afro-brasileira.

Ficha Técnica

Argumento e produção: Adileusa Lemos

Roteiro e direção: Marcelo Ferreira

Composição Slam: Fernando Lima

Fotos/Vídeo: Augusto Pimenta

Elenco

Elias David

João Vitor Lima

Fernando Lima

Henrique Santos

Rafaela Rosa

Maria Eduarda Silva

Júlio Cesar Soares

Débora Beraldo

Bruno Trentini

Adileusa Lemos

Serviço

Espetáculo Sonho de Liberdade

17/11 (segunda-feira)

Local: EEEFM Coronel Gomes de Oliveira

Horários: 9h50 e 19h

18/11 (terça-feira)

Local: EMEF Irmã Teresinha Godoy de Almeida

Horário: 8h30

Todas as sessões têm entrada franca e intérprete de Libras.

Com informações da Secretaria de Cultura do Espírito Santo