Jovens de Anchieta apresentam “Sonho de Liberdade”
O Grupo de Teatro AFROCENAS faz sua estreia nesta segunda-feira (17), em Anchieta, com a apresentação do espetáculo Sonho de Liberdade. A montagem é formada por estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Coronel Gomes de Oliveira, sob a orientação da professora Adileusa Lemos.
A iniciativa é realizada com recursos dos editais do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura.
A peça propõe uma reflexão crítica sobre os impactos da diáspora africana na formação da sociedade brasileira e o apagamento intelectual de pessoas negras escravizadas. A narrativa percorre o caminho entre a África e o Brasil, destacando dor, resistência e memória.
A encenação utiliza linguagem gestual e performativa, com movimentos e composições corporais, além do uso da voz em formato de slam. O texto traz referências de Castro Alves e Martin Luther King. A trilha sonora inclui “O Berimbau”, de Nana Vasconcelos, e o samba-enredo “É Hoje!”, interpretado por Caetano Veloso.
Com entrada gratuita e intérprete de Libras, as apresentações têm o objetivo de ampliar o acesso e fortalecer a valorização da história e identidade afro-brasileira.
Ficha Técnica
- Argumento e produção: Adileusa Lemos
- Roteiro e direção: Marcelo Ferreira
- Composição Slam: Fernando Lima
- Fotos/Vídeo: Augusto Pimenta
Elenco
- Elias David
- João Vitor Lima
- Fernando Lima
- Henrique Santos
- Rafaela Rosa
- Maria Eduarda Silva
- Júlio Cesar Soares
- Débora Beraldo
- Bruno Trentini
- Adileusa Lemos
Serviço
Espetáculo Sonho de Liberdade
- 17/11 (segunda-feira)
- Local: EEEFM Coronel Gomes de Oliveira
- Horários: 9h50 e 19h
- 18/11 (terça-feira)
- Local: EMEF Irmã Teresinha Godoy de Almeida
- Horário: 8h30
Todas as sessões têm entrada franca e intérprete de Libras.
Com informações da Secretaria de Cultura do Espírito Santo