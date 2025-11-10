Justiça climática pauta primeiro dia de debates na Casa Sustentabilidade Brasil

Às vésperas da COP30, a Casa Sustentabilidade Brasil abriu neste domingo (9) os debates com um tema central: a justiça climática. As mesas reuniram especialistas, lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais para discutir racismo ambiental, desigualdade no financiamento climático e a urgência da titulação de territórios quilombolas.

A membra da Rede Vozes Negras pelo Clima, Luciana de Oliveira, destacou que o conceito de justiça climática parte do reconhecimento de que as mudanças climáticas não afetam todas as pessoas da mesma forma.

“Os impactos ambientais chegam de forma desproporcional às comunidades da periferia, da favela, dos quilombos e dos maretórios. Nesse contexto, nós dizemos que as mudanças climáticas têm raça, gênero, cor e classe social”, afirmou.

Segundo Luciana, o enfrentamento se dá por meio de denúncias, articulação política e conscientização social dentro dos territórios vulneráveis. Ela ressaltou que as mulheres negras periféricas são as mais afetadas pela crise climática, acumulando “o ônus e o bônus” das transformações ambientais.

“Muito mais impactos, muito mais violação de direitos do que qualquer outra pessoa ou raça”, destacou.

Outro ponto de destaque no evento foi a titulação de territórios quilombolas, tema abordado por Carlene Printes, quilombola do Boa Vista Trombeta, em Oriximiná (PA), e coordenadora executiva da Malungu – Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará. Para ela, garantir a posse das terras é fundamental para a preservação ambiental e para a sobrevivência das comunidades tradicionais.

“A titulação de território é o que dá segurança jurídica para as comunidades quilombolas. É o único meio de garantir que projetos de extermínio, que projetos que matem a nossa existência, não aconteçam. Dentro dos territórios quilombolas é comprovado que nós preservamos e cuidamos da floresta”, afirmou.

Printes reforçou que a titulação é urgente e estratégica para o Brasil alcançar a justiça climática de forma efetiva.