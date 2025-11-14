Polícia Civil apreende 400 litros de leite em laticínio clandestino em Ecoporanga

A Polícia Civil do Espírito Santo interditou um laticínio clandestino no distrito de Imburana, em Ecoporanga, na manhã desta quinta-feira (13). A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia do município, com apoio da Polícia Militar e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Cerca de 400 litros de leite foram apreendidos e descartados sob supervisão sanitária devido ao risco de contaminação.

A operação foi deflagrada após denúncias sobre possível armazenamento irregular e adulteração de leite bovino em um depósito situado na estrada que liga Ecoporanga ao distrito. Durante a fiscalização, equipes identificaram diversas irregularidades, além de vestígios de substâncias usadas em adulterações.

No local, também foram encontrados resfriadores de leite em funcionamento, sendo que apenas um deles armazenava grande quantidade do produto. Os depósitos e demais áreas de estocagem foram lacrados e o estabelecimento teve suas atividades suspensas.

O titular da Delegacia de Ecoporanga, delegado Kleber Freitas de Almeida, afirmou que a operação teve foco na proteção da saúde pública.

“A ação buscou garantir a qualidade dos alimentos consumidos pela população. Do ponto de vista criminal, não havia situação de flagrante no momento. Por isso, instauramos inquérito policial para apurar os crimes atribuídos ao responsável pelo estabelecimento”, explicou.