Mãe é presa após filha de 12 anos ser encontrada ferida em rodovia do ES
A menina permanece internada sob cuidados médicos.
Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante por abandono de incapaz depois que sua filha, de 12 anos, deu entrada no hospital de Nova Venécia, no último domingo (9), com diversos ferimentos pelo corpo e sem roupas íntimas.
De acordo com informações da Polícia Militar, a menina foi levada ao hospital pelo pai, que relatou tê-la encontrado caída às margens de uma estrada, após um suposto acidente de motocicleta. A equipe médica acionou imediatamente o Conselho Tutelar diante da gravidade do caso.
A mãe da criança contou à polícia que a filha havia saído de casa para procurar sinal de internet e subido em uma motocicleta. Pouco tempo depois, teria ocorrido o acidente. Ela afirmou ainda que foi até o local indicado, mas não encontrou a menina.
A Polícia Civil informou que a mulher foi encaminhada ao sistema prisional. O pai prestou depoimento e foi liberado por falta de indícios que justificassem prisão em flagrante.
