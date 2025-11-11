Maior seminário capixaba sobre agricultura sustentável começa nesta quarta (12)

O Espírito Santo se prepara para abrir, nesta terça-feira (12), o Seminário Estadual de Agricultura Familiar e Produção Orgânica 2025 (SEAFPO), um dos principais eventos do país sobre agroecologia e sustentabilidade. A programação será híbrida: presencial no Centro de Evento Cultural e Esportivo Sofia Arnholz Berger, em Santa Maria de Jetibá, e online no dia seguinte, 13 de novembro.

Com o tema “Agroecologia e Produção Orgânica como Caminho para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Segurança Alimentar e Mudanças Climáticas”, o encontro vai promover debates, palestras e painéis voltados à construção de políticas públicas e práticas sustentáveis no campo.

A abertura oficial acontece às 9h, seguida da conferência magna com o presidente do Instituto Brasil Orgânico, Rogério Dias, que abordará os desafios da agroecologia frente à fome, às desigualdades e às emergências climáticas. Durante o dia, o público também acompanhará mesas-redondas e painéis com nomes como Elaine de Azevedo (Ufes), Isabela de Deus Cordeiro (MPES), Vanderley Ziger (MDA) e Franciléia Paula de Castro (CONAQ).

Entre os temas em destaque estão as políticas públicas para pequenos produtores, a transição agroecológica, as sementes crioulas e o papel das comunidades tradicionais na produção orgânica. A programação inclui ainda uma feira de produtos orgânicos e a apresentação de boas práticas de agricultores familiares capixabas.

Na quarta-feira (13), os debates continuam em ambiente virtual, com grupos de trabalho que irão elaborar propostas sobre transição para agricultura orgânica, rastreabilidade de alimentos, agroecossistemas e mudanças climáticas.

De acordo com a organização, o SEAFPO reforça o papel do Espírito Santo como referência nacional em sustentabilidade e segurança alimentar, unindo ciência, campo e políticas públicas em prol de um futuro mais equilibrado.

Confira a programação!

12 de novembro (Presencial)

Centro de Evento Cultural e Esportivo Sofia Arnholz Berger — Rua Tante Florinda Arnholz, Santa Maria de Jetibá (ES)

8h – Recepção e Credenciamento

Recepção dos participantes, entrega de materiais e coffee break de boas- vindas.

Exposição e Feira de Produtos Orgânicos com produtos de agricultores locais.

9h – Abertura Oficial

Composição da mesa e saudação dos organizadores.

9h30 – Conferência Magna

“Agroecologia e Produção Orgânica como caminho para o enfrentamento à fome, às desigualdades sociais e às emergências climáticas”

Conferencista: Rogério Dias (Instituto Brasil Orgânico)

10h30 – Mesa Redonda 1: “A agroecologia e os objetivos do terceiro milênio”

Moderação: Luciano Fasolo (SEAG)

Participantes: Leomar Lírio (MPA) · Elaine de Azevedo (UFES)

13h – Mesa Redonda 2: “Políticas Públicas e desafios da agricultura orgânica para os pequenos produtores e a extensão rural”

Moderação: Gustavo Rovetta Pereira (INCAPER) e Sara Hoppe Schröder (CPOrg-ES)

Participantes: Vanderley Ziger (MDA) · Haloysio Siqueira (UFES/Alegre) · Pedro Paulo Collona (OCS Universo Orgânico)

14h – Painel Temático: Pacto Ecológico Capixaba (PEC) — transição do sistema alimentar convencional para o agroecológico como alternativa à concretização dos ODS 2 e 13

Painelista: Isabela de Deus Cordeiro (MPES)

15h – Mesa Redonda 3: “Saberes Tradicionais e Sementes Crioulas: Fortalecendo a Produção Orgânica na Busca pelos ODS”

Moderação: Franciléia Paula de Castro (CONAQ)

Participantes: João Eduardo Tombi Ávila (Imaflora) · Marcia Neves Guelber Sales (INCAPER)

16h – Painel Temático: Boas práticas a partir das experiências de agricultores familiares na produção orgânica

Relatos de experiência: Erenilda Luzia Chuina Ferreira Guio (Vero Sapore/CPOrg-ES) · Wellington Schmild (CAF Colatina)

17h30 – Painel Temático: Análise de conjuntura da geografia dos agrotóxicos no Espírito Santo: desafios para a agricultura orgânica Painelista: Paulo Cesar Aguiar Júnior

18h30 – Solenidade de Encerramento

Programação – 13 de novembro (Online)

O segundo dia do evento será dedicado aos Grupos de Trabalho (GTs) temáticos, com o objetivo de aprofundar discussões técnicas e propor encaminhamentos coletivos.

Eixos Temáticos:

Transição para agricultura orgânica

Movimentos sociais e políticas públicas

Alimento seguro e rastreabilidade

Produção orgânica e segurança alimentar

Agroecossistemas e mudanças climáticas

Os GTs permitirão que diferentes setores; produtores, técnicos, instituições públicas e sociedade civil, contribuam para a construção de políticas e estratégias integradas para o fortalecimento da agroecologia no Espírito Santo.

Por que este evento importa

Posiciona a agroecologia como eixo estratégico para desenvolvimento sustentável no estado;

Amplia o alcance com formato híbrido, conectando territórios e experiências de todo o país;

Reúne lideranças e especialistas reconhecidos nacionalmente, fortalecendo o debate público;

Valoriza práticas e saberes locais, aproximando ciência, campo e políticas públicas.

Serviço

Seminário Estadual de Agricultura Familiar e Produção Orgânica 2025 (SEAFPO)

Data: 12 e 13 de novembro de 2025

Local: Centro de Evento Cultural e Esportivo Sofia Arnholz Berger Santa Maria de Jetibá (ES)

Formato: 12/11 presencial + 13/11 online

Tema: “Agroecologia e Produção Orgânica como Caminho para os ODS: Segurança Alimentar e Mudanças Climáticas”

A organização do Seminário Estadual de Agricultura Familiar e Produção Orgânica 2025 é do Instituto Sustentabilidade Brasil, com realização do Fórum Espírito-Santense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos (FESCIAT) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

O evento conta com a parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), da SEEDS e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Também recebem destaque os apoios do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da Comissão da Produção Orgânica do Espírito Santo (CPOrg-ES) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Somam-se ainda à lista de instituições apoiadoras a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Governo do Estado, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), o Sistema OCB/ES, o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e o próprio Ministério Público do Espírito Santo (MPES).