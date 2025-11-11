Marataízes alinha rede de proteção a vítimas de violência

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Marataízes realizou, na manhã desta terça-feira (11), uma reunião estratégica voltada à construção e ao alinhamento do fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O encontro ocorreu no auditório da Semasht, em parceria com a consultoria Captar.

De acordo com a Secretaria, o objetivo da iniciativa foi fortalecer a integração entre os diferentes setores que compõem a rede de proteção do município. Participaram da reunião representantes da Assistência Social, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar. O grupo discutiu a criação de protocolos conjuntos que garantam respostas mais ágeis, acolhedoras e eficazes nos casos de violação de direitos.

A ação reafirma o compromisso da gestão municipal com a proteção integral de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com a Lei nº 13.431/2017, que estabelece diretrizes para o atendimento de vítimas e testemunhas de violência.