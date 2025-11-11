Marataízes apresenta projetos ao prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

As Secretarias Municipais de Planejamento e de Educação de Marataízes realizaram, na manhã desta terça-feira (11), uma reunião no auditório da Prefeitura para apresentar ao prefeito Antônio Bitencourt os projetos do município inscritos no prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, em duas categorias.

Segundo as pastas, o encontro teve como objetivo destacar as iniciativas desenvolvidas pela administração municipal, valorizar o trabalho das equipes técnicas e compartilhar as boas práticas de gestão e inovação reconhecidas na premiação.

Durante a apresentação, foram expostos os principais resultados alcançados pelos projetos, além dos impactos positivos e das perspectivas de continuidade. Ao encerrar a reunião, o prefeito Antônio Bitencourt parabenizou as equipes pelo comprometimento e reafirmou o apoio da gestão às ações que contribuem para o desenvolvimento do município.