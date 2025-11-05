Segurança

Marataízes: homem é preso em flagrante após invadir residência; veja vídeo

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim

Um homem foi preso, pela Guarda Municipal de Marataízes, suspeito de invadir uma casa de veraneio no bairro Areias Negras, na última terça-feira (4). A ação aconteceu após denúncias de moradores que alertaram sobre a presença de um indivíduo pulando o muro de uma residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe se deslocou até o local indicado e recebeu informações de populares de que o suspeito havia fugido em direção à praia. Os guardas iniciaram uma perseguição e conseguiram localizar o homem correndo com os materiais furtados em mãos.

Durante a abordagem, os agentes deram voz de parada e o suspeito não resistiu à prisão. Os objetos recuperados foram devolvidos ao proprietário do imóvel, que foi comunicado sobre o ocorrido. A Guarda Municipal informou que o homem confessou o crime e relatou a forma como acessou o local.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim, onde foi apresentado sem lesões e permanece à disposição da Justiça.

