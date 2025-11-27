Marmoraria abre vagas de emprego; saiba como se candidatar

Cajugram abre vagas para duas funções em Mimoso do Sul, oferecendo oportunidades para profissionais com experiência em operação de equipamentos industriais e vendas internacionais no setor de rochas ornamentais. A empresa destaca que o processo de seleção já está aberto e os currículos devem ser cadastrados diretamente pelo link oficial.

No setor operacional, a vaga é para operador de ponte rolante. O profissional será responsável por movimentação de chapas, carregamento, descarregamento e organização do pátio, seguindo normas de segurança e manutenção preventiva. A empresa exige ensino médio completo, experiência comprovada na função, conhecimento em normas de segurança e habilidade para trabalho em equipe. O horário de trabalho é das 7h30 às 17h30.

Assim, para atuação comercial, a oportunidade é para vendedor do mercado externo, com foco em clientes da América Latina. As atividades incluem negociação internacional, venda de chapas e obras em granito, mármore e quartzito, prospecção de novos negócios, acompanhamento de produção e logística, além de ações de pós-venda. Além disso, a vaga exige ensino superior completo, espanhol fluente, pelo menos um ano de experiência em exportação de rochas e disponibilidade para viagens. É necessário que o candidato tenha visto americano e saiba falar fluentemente inglês.

Dessa forma, as duas vagas têm como local de trabalho a unidade da Cajugram na BR-101, km 436, em Mimoso do Sul. Entretanto, os interessados devem acessar o link oficial de candidatura: https://cajugram.vagas.solides.com.br/vaga/745374