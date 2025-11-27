Programa Nossa Bolsa 2026 vai ofertar bolsas integrais de graduação no ES

O Governo do Estado vai lançar, na próxima terça-feira (2), o edital do Programa Nossa Bolsa 2026 com a oferta de 1.000 bolsas integrais de graduação. Nesse sentido, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) coordena o processo. Ela contempla vagas distribuídas em todas as regiões capixabas e mais de 40 cursos disponíveis.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Dessa forma, a Fapes informa que as inscrições serão abertas às 9h, no mesmo site onde o edital será publicado. Assim, o documento trará o quadro completo de vagas, com a lista de instituições participantes, cursos ofertados e turnos disponíveis para escolha dos candidatos.

Leia também: Empresa do setor de rochas está vagas de emprego abertas

Critérios

O programa exige que o interessado tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2021 e 2025, podendo selecionar qual nota utilizar no processo seletivo. Assim, o candidato também deverá comprovar renda, com critérios detalhados no edital.

Além disso, o participante deve atender a pelo menos uma das condições estabelecidas pelo programa.

Entre os critérios aceitos estão ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública do Espírito Santo ou ter estudado em instituição particular como bolsista integral.

Nesse sentido, o programa também aceita candidatos que tenham dividido os estudos entre as redes pública e privada. Mas para isso, é preciso que tenham sido bolsistas integrais na instituição particular.

Também podem se inscrever estudantes que concluíram cursos técnicos nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET). Também podem os que tenham estudado em escolas vinculadas ao Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

O edital e o formulário de inscrição estarão disponíveis em: www.fapes.es.gov.br/nossa-bolsa.