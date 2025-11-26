Mimoso do Sul celebra 95 anos com dia de serviços, cultura e fé

Mimoso do Sul celebra 95 anos com uma grande festa cidadã. Nesta quarta-feira (26), a Praça Central recebeu um dia inteiro de atividades que mobilizou moradores, visitantes e diversos serviços públicos. A programação reforçou a identidade local e aproximou a população das ações promovidas pelo município.

Logo cedo, equipes municipais iniciaram os atendimentos gratuitos. A população acessou serviços como emissão de RG, CPF, orientações do Procon, atendimentos de saúde e suporte da Assistência Social. Além disso, estandes de Agroindústria, Meio Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Econômico exibiram iniciativas locais e estimularam o contato direto com produtores e projetos da região.

A programação avançou com artesanatos, guloseimas típicas e o plantio de mudas, incentivando a preservação ambiental. Contudo, as crianças também ganharam destaque, já que aproveitaram brinquedos infláveis, pula-pula e diversas atividades recreativas oferecidas ao longo do dia.

Durante a tarde, apresentações culturais e fanfarras deram ritmo ao evento. A abertura oficial dos Jogos Escolares e o concerto da Orquestra de Sanfona e Viola emocionaram o público. Homenagens especiais também marcaram o aniversário do município, reforçando a importância da memória coletiva.

Para encerrar a celebração, a Marcha para Jesus reuniu fiéis em um momento de fé e unidade. O culto e o show em homenagem ao Dia do Evangélico fecharam a noite em clima de devoção e alegria.

Assim, Mimoso do Sul celebra 95 anos reafirmando sua trajetória de trabalho, cultura e participação popular. A festa reforçou o orgulho de quem vive na cidade e o compromisso com um futuro de desenvolvimento e inclusão.

Com informações da Prefeitura de Mimoso do Sul.