Mimoso do Sul: descarte irregular de lixo e animais mortos leva prefeito à “fúria”

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, fez um apelo público, nesta segunda-feira (24), ao denunciar o descarte irregular de entulho e de animais mortos próximo ao restaurante Prato Quente, na Rua Clarindo Vivas, no Centro.

Ao lado do subsecretário de Limpeza Urbana, Elton Gomes, conhecido como “Pintinho”, ele afirma que a administração municipal enfrenta dificuldades para manter a cidade limpa devido à falta de colaboração de parte da população.

Segundo o prefeito, é comum que moradores depositem restos de obras em frente às casas de terceiros, além de abandonarem animais mortos em vias públicas. Ele relatou que a equipe de limpeza encontra, semanalmente, ossadas de bois abatidos clandestinamente e outros resíduos orgânicos.

“A gente pede aos moradores para colaborar com a situação do entulho. As pessoas fazem obra, tiram o entulho de dentro da sua casa e jogam na frente da casa dos outros. E tem esse caso aqui, como é que um ser humano pode pegar um cachorro morto, botar dentro de um saco e jogar perto do restaurante dos outros, jogar perto da casa do outro?”, questiona o prefeito.

O chefe do Poder Executivo municipal ainda afirmou que a rota de limpeza já estava programada para atender a região nesta semana, mas, ao chegar ao local, a equipe se deparou com mais um caso de descarte inadequado.

“Semana em semana a gente está pegando restos de animal morto, restos de osso, de boi que é matado de forma clandestina. A gente está pedindo colaboração da nossa população e nada acontece”, desabafa Peter.

O prefeito destacou ainda o esforço diário das equipes de limpeza, que trabalham sob sol e chuva, mas disse que o serviço não será suficiente enquanto parte dos moradores não mudar de postura. “Vamos continuar trabalhando dia e noite, mas sem a cooperação da população esses problemas vão continuar acontecendo em Mimoso do Sul”, concluiu.

Veja vídeo