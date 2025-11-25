Miss ES 2026: Flávia Klemz conquista a coroa estadual
Concurso reuniu 33 cidades e reforçou representatividade feminina no ES.
O Miss Universe Espírito Santo 2026 coroou, neste domingo (23), a jovem Flávia Klemz, representante de Águia Branca, em uma noite marcada por elegância, emoção e representatividade. O concurso reuniu 33 candidatas e se consolidou como um dos maiores eventos de beleza do país, tanto em estrutura quanto em organização.
Depois de meses de preparação, palestras e experiências transformadoras, Flávia assumiu oficialmente o título de embaixadora da beleza capixaba.
Confinamento e preparação final
As etapas conclusivas ocorreram conforme planejado. De 17 a 21 de novembro, o Confinamento Final reuniu as candidatas no Hotel Transamérica Fit Reta da Penha, em Vitória. Durante esse período, elas participaram de ensaios gerais, entrevistas de avaliação e compromissos com os patrocinadores. Além disso, a preparação intensa marcou o ritmo das finalistas até os eventos decisivos.
Premiações e noites históricas
As cerimônias de premiação, realizadas nos dias 22 e 23 de novembro no Espaço Patrick Ribeiro, atraíram caravanas das 33 cidades participantes. Como resultado, o concurso registrou forte presença de público e um alto nível de engajamento regional.
Preliminar inédita valoriza cultura capixaba
No sábado (22), a noite preliminar celebrou moda e cultura. Sob apresentação de Gabriela Torbis, as 33 candidatas desfilaram em um espetáculo diversificado. O grande destaque foi o desfile de Trajes Típicos, que trouxe pela primeira vez à fase estadual uma representação cultural de cada município. Esse momento reforçou o compromisso do concurso com a valorização da identidade capixaba. As participantes também desfilaram nas categorias Fashion, Moda Praia (Eva Batalha), Moda Casual (My Place) e Moda Fitness (Ative).
Grande final e coroação
A grande final, no domingo (23), transformou o palco em um espetáculo de gala. O tapete vermelho, apresentado por Nicole Guedes Lobo, foi transmitido em tempo real. Já a apresentação principal ficou sob o comando da jornalista Cris Barth. O ponto alto da noite foi o Desfile de Gala, composto por peças assinadas pela estilista Mari Ferrari.
No ápice do evento, o Top 3 foi formado por Lara Marina (Afonso Cláudio), Flávia Klemz (Águia Branca) e Stefani Oliveira (Guarapari). Em seguida, Flávia se tornou vencedora e recebeu a coroa que a habilita a representar o Espírito Santo no Miss Universo Brasil 2026. A votação, vale destacar, foi auditada online em tempo real pela Miss Universe Brasil Organization, garantindo total transparência.
Reconhecimento e impacto
Contudo, a coordenação do concurso comemorou o resultado. Segundo a organização, o evento cumpriu tudo o que propos. “O Miss Universo Espírito Santo 2026 foi, de fato, o momento histórico que planejamos. Reunimos 33 cidades em uma celebração inédita da cultura capixaba, especialmente com o desfile de Trajes Típicos, e entregamos um espetáculo de alto nível que encheu o Estado de orgulho. Flávia Klemz é a embaixadora perfeita para levar essa força adiante”, afirmou a coordenação.
Mais do que uma competição, a edição deste ano reafirmou o Miss Universe Espírito Santo como um movimento cultural. Assim, o evento reforça a diversidade, a força e a beleza capixaba, celebrando a jovem que agora leva essa representatividade ao cenário nacional.