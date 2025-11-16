Monte Aghá recebe acesso pavimentado e Itapemirim celebra nova UPA

O Governo do Espírito Santo entregou nesse sábado (15) as obras de pavimentação do acesso ao Monte Aghá, um dos pontos turísticos mais conhecidos do litoral sul capixaba.

Nesse sentido, a intervenção, avaliada em R$ 3,29 milhões, integra o programa Caminhos do Turismo. Além disso, durante a visita, o governador também confirmou a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo I em Itapemirim.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou que a obra melhora a mobilidade e potencializa o turismo regional. Segundo ele, o acesso qualificado amplia a segurança e fortalece o desenvolvimento de Itapemirim, Piúma e das comunidades vizinhas.

As melhorias

As melhorias foram executadas pela Secretaria de Turismo (Setur) em 2,8 quilômetros de extensão entre a Rodovia ES-060 e a comunidade de Artemis.

Com isso, o trecho recebeu pavimentação em blocos intertravados, técnica que oferece maior resistência, facilita a drenagem e reduz custos de manutenção, garantindo melhor desempenho mesmo em períodos de chuva.

Monte Aghá

O Monte Aghá é um dos principais destinos de ecoturismo do Estado e atrai visitantes interessados em trilhas, observação da natureza e experiências ao ar livre.

Dessa forma, com o novo acesso, a expectativa é ampliar o fluxo turístico e gerar novas oportunidades para pousadas, restaurantes, guias, comércios e serviços locais.

Novos investimentos para a saúde

Além da entrega da pavimentação, Casagrande anunciou o repasse de R$ 12,4 milhões para viabilizar a nova UPA de Itapemirim. O convênio autoriza a implantação da unidade, que terá seis leitos de observação e um de isolamento.

Assim, o equipamento de saúde funcionará 24 horas por dia, com atendimento pediátrico, exames laboratoriais, estabilização de pacientes, administração de medicamentos e observação clínica.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, ressaltou que a estrutura reforçará a rede de urgência e emergência da região sul e garantirá maior agilidade no atendimento. Ele afirmou que a unidade atenderá à crescente demanda e ampliará a capacidade assistencial do SUS no município.