Governo do ES celebra decisão dos EUA que favorece exportação de café

A decisão dos Estados Unidos de reduzir tarifas para produtos agrícolas, incluindo café e frutas, foi recebida com entusiasmo pelo governo do Espírito Santo. Isso porque, a medida favorece diretamente a competitividade do café capixaba, um dos principais produtos de exportação do Estado.

Nesse sentido, o governador Renato Casagrande destacou a importância da mudança para o agronegócio local e para a economia estadual.

“A decisão dos EUA de reduzir tarifas sobre produtos agrícolas reforça a importância do diálogo e da cooperação internacional”, afirmou. Casagrande também ressaltou o impacto direto para os produtores. “Para o Espírito Santo, com produção forte e qualificada do café às frutas, essa abertura amplia oportunidades e fortalece nossa economia.”

Por outro lado, o vice-governador Ricardo Ferraço também avaliou a medida como estratégica para o setor cafeeiro.

“A decisão do presidente Donald Trump de reduzir tarifas para produtos como café e frutas representa uma ótima notícia para o Espírito Santo. Somos um dos maiores produtores de café do país, e os Estados Unidos são um dos principais destinos da nossa exportação”, disse.

Ferraço reforçou que os produtores enfrentavam dificuldades para competir com mercados internacionais devido às tarifas mais altas.

“Com tarifas elevadas, os produtos capixabas perdiam competitividade diante de outros países. Agora, essa mudança tende a restabelecer nossas vantagens no mercado internacional e dar mais tranquilidade aos nossos produtores, que poderão seguir investindo e expandindo com segurança o que faz o Espírito Santo crescer e gerar oportunidades.”

O governo estadual espera que a redução tarifária abra espaço para novos produtos e impulsione ainda mais a presença capixaba no mercado norte-americano.