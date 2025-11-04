Morre mulher baleada na cabeça pelo namorado em Anchieta

Morreu na tarde desta terça-feira (4) a jovem baleada na cabeça pelo namorado, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu horas antes, na comunidade de Belo Horizonte, zona rural do município.

A vítima, identificada inicialmente como Jéssica Nattállia Barbosa de Souza Pereira de Assim, 31 anos, foi encontrada inconsciente caída no meio de uma rodovia. Equipes prestaram os primeiros atendimentos e a encaminharam ao pronto-socorro local. Devido à gravidade dos ferimentos, ela seria transferida de helicóptero para Vitória, mas não resistiu.

Segundo informações iniciais, o suspeito tentou fugir após o crime, mas foi localizado e preso pela Guarda Municipal nas proximidades das Ruínas de Anchieta. A motivação do assassinato ainda não foi divulgada pelas autoridades, que seguem investigando o caso.