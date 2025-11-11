Motorista que atropelou e matou pai e filhos em Ibitirama é preso

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (11), um homem de 53 anos investigado por atropelar e matar três pessoas da mesma família, o pai, de 68 anos, e os dois filhos, de um e seis anos, na zona rural de Ibitirama, no último sábado (8). A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Regional de Ibatiba e da Delegacia de Polícia de Ibitirama.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo as investigações, o suspeito dirigia um caminhão modelo F-4000 quando atingiu as vítimas, que caminhavam às margens da rodovia. Após o atropelamento, ele fugiu sem prestar socorro. As três pessoas chegaram a ser socorridas, mas morreram no pronto-socorro do município.

Leia também: Irmãos de 1 e 6 anos morrem atropelados por caminhão em Ibitirama

De acordo com o delegado Jorge William Cabral Júnior, responsável pelo caso, o homem fugiu para uma área rural de Lajinha, em Minas Gerais, onde o veículo foi localizado no dia seguinte, durante uma ação conjunta entre as Polícias Militares do Espírito Santo e de Minas Gerais. O caminhão foi encontrado escondido em uma propriedade rural, periciado e encaminhado ao pátio de apreensões.

Com base nas provas reunidas, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, pedido que foi acatado pelo Ministério Público e deferido pelo Poder Judiciário. O homem foi preso nas dependências da Delegacia Regional de Ibatiba após se apresentar voluntariamente para prestar depoimento.

O delegado Bruno Alves Rodrigues, chefe da Delegacia Regional de Ibatiba, destacou que a prisão reforça o compromisso das forças de segurança com a eficiência da Justiça e a preservação da ordem pública. “A atuação integrada das instituições demonstra o empenho em proteger a sociedade e garantir que a lei seja cumprida”, afirmou.