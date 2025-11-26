Movimentação do comércio exterior capixaba cresce 13,3%

O comércio exterior do Espírito Santo registrou forte avanço em outubro. De acordo com o Connect Fecomércio-ES e o Sindiex, a corrente de comércio capixaba cresceu 13,3% e atingiu US$ 2,33 bilhões, impulsionada tanto pelo aumento das importações quanto pelo crescimento das exportações.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Entretanto, os dados foram compilados a partir do Comex Stat, plataforma oficial do governo federal.

Leia também: Projeto de Lei busca aumentar competitividade da indústria capixaba de laticínios

Importações e exportações avançam no mês

As importações do Espírito Santo subiram 19,2%, alcançando US$ 1,25 bilhão, enquanto as exportações cresceram 7,2%, totalizando US$ 1,07 bilhão. O resultado, segundo as entidades, reflete a ampliação de mercados e o fortalecimento de produtos de maior valor agregado.

O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, avaliou que o cenário demonstra dinamismo econômico.

“Outubro mostrou um vigor renovado na economia capixaba. Importadores e exportadores responderam bem às oportunidades internacionais”, afirmou.

Comparação anual mostra força das exportações

Assim, ao comparar outubro de 2025 com o mesmo mês de 2024, as exportações se destacam com avanço de 17,9%. As importações também cresceram, embora em ritmo menor (5,3%).

Para Spalenza, o resultado prova a capacidade do Estado de competir internacionalmente.

“O Espírito Santo amplia sua presença em mercados exigentes, especialmente no eixo asiático”, destacou.

Contudo, no acumulado de janeiro a outubro, o déficit da balança comercial diminuiu 10,5%, resultado de exportações em aceleração e importações em ritmo moderado.

Diversificação abre espaço para novos destinos

Dessa forma, os dados mostram expansão no mapa de destinos do Espírito Santo. Em outubro, Singapura liderou as compras de produtos capixabas, com 25% das exportações. Assim, na sequência aparecem:

Estados Unidos – 19%

Coreia do Sul – 8%

China – 5%

Argentina – 4%

Turquia – 3%

Os demais países somaram 36%, reforçando a diversificação comercial.

Por outro lado das importações, a China permaneceu na liderança, com 35% do total adquirido, seguida por:

Argentina – 15%

Estados Unidos – 14%

Alemanha – 4%

Austrália – 3%

Tailândia – 3%

Conforme Spalenza, o perfil das compras externas reflete um parque industrial em atualização constante.

“O setor produtivo capixaba investe em tecnologia, veículos e equipamentos para ampliar sua competitividade”, destacou.

Termos de troca melhoram e valorizam produtos capixabas

Contudo, os termos de troca subiram 3,5% em outubro. O movimento foi influenciado pela valorização de 0,3% nos preços das exportações e pelo recuo de 3,2% nos preços das importações.

Assim, o indicador mostra que o Espírito Santo conseguiu comercializar seus produtos por valores mais vantajosos, ampliando sua competitividade no cenário internacional.

Principais produtos exportados

Dessa forma, cinco itens responderam por 75,84% de tudo o que o Espírito Santo exportou no mês, somando US$ 815 milhões:

Minério de ferro

Máquinas e equipamentos industriais

Café em grão

Materiais de construção

Semiacabados de ferro e aço

Contudo, o destaque foi o salto de 156,48% nas exportações de máquinas e equipamentos.

Principais itens importados

Entretanto, entre os produtos importados, cinco categorias concentraram 61,99% do total, somando US$ 780 milhões:

Veículos de carga

Automóveis de passeio

Aeronaves e peças

Carvão

Equipamentos de telecomunicação

O comportamento reforça o investimento em frota, logística e tecnologia.

Destaques por município

Exportadores

Aracruz – US$ 283 milhões

– US$ 283 milhões Anchieta – US$ 192 milhões

– US$ 192 milhões Vitória – US$ 163 milhões

Juntas, as três cidades representaram 55,6% das exportações do mês.

Importadores

Cariacica – US$ 643 milhões (51,1% do total)

– US$ 643 milhões (51,1% do total) Serra – US$ 220 milhões

– US$ 220 milhões Vitória – US$ 211 milhões

Esses municípios somaram 85,4% das importações capixabas.

Cenário consolidado

Spalenza resume o panorama:

“O Espírito Santo consolida uma posição estratégica no comércio internacional, ampliando competitividade e diversificação da pauta”.

A pesquisa completa está disponível em: https://portaldocomercio-es.com.br.

Com informações do Fecomércio.